 

ПРАГА, 5 мая — ПРАЙМ. Рост цен на автомобильное топливо фиксируется вторую неделю подряд в Чехии, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на автозаправках.

Добыча нефти

Мировые цены на нефть растут на ожиданиях антироссийского эмбарго

"Рост цен на автомобильное топливо продолжается вторую неделю подряд. Самых высоких показателей цены на автотопливо в стране достигли 10 марта, когда один литр бензина, в среднем, стоил 47 крон (около 1,91 евро), а один литр дизельного топлива – 49,5 кроны (около 2,02 евро). После этого цены на топливо начали постепенно снижаться, но в конце апреля снова пошли наверх", — отметил регистратор.

Так, за последнюю неделю средняя цена на бензин в Чехии выросла на 0,5 кроны (около 0,02 евро), составив 43,22 кроны (около 1,73 евро), а на дизельное топливо – на 0,62 кроны (около 0,03 евро), составив 45,57 кроны (около 1,83 евро).

"По сравнению с тем же периодом 2021 года стоимость одного литра бензина в республике возросла, в среднем, на 11,7 кроны (около 0,47 евро), а одного литра дизельного топлива – на 16 крон (около 0,64 евро)", — также говорится в сообщении.

Реагируя на рост цен на автомобильное топливо, кабмин республики принял решение о временном снижении потребительского налога на бензин и дизтопливо на 1,5 кроны (около 0,06 евро), а также некоторые иные меры. Эти изменения уже одобрил парламент страны, а на следующей неделе рассмотрит сенат.

 