ПРАГА, 5 мая — ПРАЙМ. Рост цен на автомобильное топливо фиксируется вторую неделю подряд в Чехии, сообщила в четверг компания CCS, которая с 2005 года регистрирует цены на автозаправках. Мировые цены на нефть растут на ожиданиях антироссийского эмбарго

"Рост цен на автомобильное топливо продолжается вторую неделю подряд. Самых высоких показателей цены на автотопливо в стране достигли 10 марта, когда один литр бензина, в среднем, стоил 47 крон (около 1,91 евро), а один литр дизельного топлива – 49,5 кроны (около 2,02 евро). После этого цены на топливо начали постепенно снижаться, но в конце апреля снова пошли наверх", — отметил регистратор.

Так, за последнюю неделю средняя цена на бензин в Чехии выросла на 0,5 кроны (около 0,02 евро), составив 43,22 кроны (около 1,73 евро), а на дизельное топливо – на 0,62 кроны (около 0,03 евро), составив 45,57 кроны (около 1,83 евро).

"По сравнению с тем же периодом 2021 года стоимость одного литра бензина в республике возросла, в среднем, на 11,7 кроны (около 0,47 евро), а одного литра дизельного топлива – на 16 крон (около 0,64 евро)", — также говорится в сообщении.

Реагируя на рост цен на автомобильное топливо, кабмин республики принял решение о временном снижении потребительского налога на бензин и дизтопливо на 1,5 кроны (около 0,06 евро), а также некоторые иные меры. Эти изменения уже одобрил парламент страны, а на следующей неделе рассмотрит сенат.