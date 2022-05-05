МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Немецкий энергетический концерн RWE AG сообщил, что по поручению властей Германии зафрахтовал две плавучих установки для регазификации сжиженного газа (СПГ). В Германии предупредили о последствиях эмбарго на нефть из России

Компания отмечает, что в усилиях, направленных для освобождения ФРГ от зависимости от российского газа "достигнута важная веха: по поручению властей Германии RWE зафрахтовала две так называемых плавучих регазификационных установки (FSRU)". Обе установки принадлежат оператору Höegh LNG. Ожидается, что установки начнут работать зимой.

В апреле газета Handelsblatt со ссылкой на письмо министерства финансов спикеру бундестага писала, что немецкое правительство выделит до 3 миллиардов евро в течение 10 лет на использование четырех плавучих терминалов для приема сжиженного газа, и такая мера нацелена на снижение зависимости от поставок российского газа. Представитель RWE заявил тогда изданию, что компания участвует в этом процессе.

RWE AG уточнила, что каждая из установок способна принимать танкерами до 170 тысяч кубометров СПГ за одну разгрузку, переводить его в газообразное состояние, а затем подавать в газопроводную сеть.

С помощью этих двух FSRU на газовый рынок Германии может поставляться от 10 до 14 миллиардов кубометров природного газа ежегодно, заключила компания.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.