МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут, инвесторы оценивают возможность возникновения ее дефицита в свете решения ОПЕК+ и заявления главы Еврокомиссии, следует из данных торгов. В России оценили исполнение сделки ОПЕК+

По состоянию на 8.35 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,58%, до 111,54 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,55%, до 108,56 доллара.

Положительная динамика цен обусловлена решением ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в июне на плановые 432 тысячи баррелей в сутки, что вызвало опасения о возможном возникновении дефицита сырья.

Кроме того, рост цен поддерживает недавнее предложение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о поэтапном введении полного нефтяного эмбарго на российскую нефть в рамках нового шестого пакета санкций.

"В центре внимания могут оставаться проблемы с поставками, вызванные предложением Европейского союза ввести санкции против российской нефти в течение шести месяцев", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков UOB.