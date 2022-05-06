МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что для Будапешта предложение Евросоюза по эмбарго на энергоресурсы из России равносильно атомной бомбе. Европарламент признал трудности в принятии антироссийских санкций

Орбан отметил, что глава Еврокомиссии игнорирует факт нахождения в совершенно разных условиях стран ЕС и вносит предложение, игнорирующее индивидуальные параметры государств.

"Мы не можем этого принять, потому что для Венгрии это равняется атомной бомбе", — цитирует венгерского политика портал index.hu.

Говоря о планах ЕС по отказу от российской нефти, Орбан отметил что его стране для переориентировки на другие поставки потребуется пять лет, "а также деньги, чтобы мы могли перестроиться на другой порядок и перестроить заводы".

Он пояснил, что поэтому Венгрия вернула предложение ЕК на доработку.

Орбан отметил, что республика заинтересована в конструктивном диалоге. "Если бы мы не вернули предложение, сокращение коммунальных расходов (соцпрограмма в Венгрии) закончилось бы с понедельника", — добавил он.

В среду глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что в рамках готовящегося шестого пакета санкций против РФ комиссия предложит поэтапно запретить весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца 2022 года. Официальный представитель ЕК Эрик Мамер уточнял, что предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов.