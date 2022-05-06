РИМ, 6 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил в интервью газете il Messaggero, что ЕС может добиться независимости от поставок российской нефти в течение девяти месяцев. Европарламент признал трудности в принятии антироссийских санкций

Отвечая на вопрос о сроках ввода эмбарго он ответил следующее: "Наше предложение заключается в достижении эмбарго в зависимости от различных нефтепродуктов в течение 9 месяцев".

При этом он отметил, что это решение" повлияет на наши экономики, но влияние на российскую экономику будет гораздо сильнее".

По словам Джентилони, санкции Еврокомиссии "установили баланс", учитывающий экономические издержки Евросоюза и России.

"Центральный банк России оценил рецессию в этом году в 9%. Наши экономики, безусловно, тоже замедлятся", — сказал он.

Вице-премьер России Александр Новак ранее указал, что российские нефть и газ ЕС вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли. По его мнению, даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.