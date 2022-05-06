МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Европейский союз предлагает пересмотреть санкции в отношении поставок российской нефти, чтобы освободить Венгрию и Словакию от принятия таких ограничений до конца 2024 года, а Чехию — до июня 2024 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Европарламент признал трудности в принятии антироссийских санкций

По данным агентства, остальные страны-члены ЕС, должны будут отказаться от импорта российских энергоресурсов к концу 2022 года. По обсуждаемому плану компании и физлица должны будут прекратить предоставлять услуги и суда для транспортировки российской нефти в третьи страны в течение трех месяцев.

Как заявила глава Еворкомиссии Урсула фон дер Ляйен, в рамках готовящегося шестого пакета санкций против России будет предложен поэтапный запрет на весь импорт российской нефти в ЕС. По ее словам, отказ будет постепенным, до конца текущего года. Предложение по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов, уточнил фициальный представитель ЕК Эрик Мамер.

По данным СМИ, в среду постпредам стран-членов ЕС не удалось согласовать эмбарго, работу над шестым пакетом планируется завершить не позднее 9 мая. Против полного запрета российских энергоресурсов официально высказались Чехия, Словакия и Венгрия. Первые два государства хотят для себя трехлетнего переходного периода, а Венгрия — исключений для поставок нефти из России по трубопроводам.