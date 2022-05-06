МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер заявила, что стратегический топливный резерв страны, на формирование которого в ближайшее время проведут тендер, может содержать газ из РФ. В Австрии оценили готовность Европы обходиться без российского газа

"Если нам нужно создать стратегический резерв сейчас, может быть включен российский газ", — приводит агентство Блумберг слова министра.

По данным агентства, Австрия 10 мая объявит тендер на приобретение 12,6 тераватт-часа газа. На пополнение хранилищ перед наступлением зимы страна готова потратить около 5 миллиардов евро (5,3 миллиарда долларов США).

Ранее глава компании OMV Альфред Штерн заявил, что Европа не готова к запрету на поставку газа из России, прекращение поставок сказалось бы на промышленности и экономике.

Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.

Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, отмечал и директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявляли в РФ.