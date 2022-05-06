ПЕКИН, 4 мая — ПРАЙМ. Несмотря на заметное снижение цен на российскую нефть, Китай не спешит закупать энергоресурс со значительной скидкой по целому ряду причин, говорится в статье, опубликованной на китайском интернет-портале Sohu. Цены на нефть упали из-за рисков снижения спроса в Китае

Как отмечает автор статьи, Китай обладает крупными нефтяными месторождениями, однако импортировать готовую нефть из-за границы зачастую бывает более выгодно, поскольку это снижает издержки на разведку, бурение, организацию производства, очищение и так далее. Кроме того, потребность Китая в нефти превышает объемы производства в стране. На этом фоне российский ресурс, цена на который сейчас ниже, чем предлагают другие страны-экспортеры, на первый взгляд кажется выгодным приобретением.

Одна из причин, по которой Китай не увеличивает закупки нефти из России в значительных масштабах, заключается в ее качестве. "Разные области применения нефти предъявляют разные требования к ее качеству, и качество нефти, произведенной в России, не соответствует всем областям применения", — замечает автор.

Еще одна причина, приведенная в статье, состоит в том, что в самом Китае по-прежнему имеется много недостатков в области транспортировки и хранения нефти, поэтому с заметным увеличением импорта нефти из России "могут возникнуть трудности".

Китай также не увеличивает закупки российского энергоресурса со значительной скидкой из-за заключенных ранее контрактов. "Китай не может выдвигать требования по изменению ранее установленной цены на нефть, так как в мировой торговле Китай поддерживает культуру соблюдения договорных обязательств и дорожит своей репутацией", — пишет автор.

Подводя итог, автор отмечает, что несмотря на выгодные цены на российскую нефть в настоящее время, из-за ряда факторов Китаю трудно увеличить импорт. Кроме того, слишком большая зависимость от импорта из одной страны грозит многими рисками для развития, и только за счет диверсификации импорта Китай может защитить свои интересы.