МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия проведут переговоры о поправках в соглашения по поставкам газа и деятельности "Белтрансгаза", сообщает госагентство Белта со ссылкой на пресс-службу белорусского президента. "Газпром" четвертый день подряд бронирует мощность "Ямала - Европы"

Глава белорусского государства Александр Лукашенко подписал указы, одобрив в качестве основы для переговоров проекты протоколов о внесении поправок в межправительственные соглашения Белоруссии и России от 25 ноября 2011 года.

"Одобрены проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, а также проект протокола о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз", — информирует госагентство.

Таким образом, правительство Белоруссии уполномочено на переговоры по проектам протоколов, внесение в них изменений, не имеющих принципиального характера, и подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.