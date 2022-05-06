МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Сербия начинает переговоры о поставках газа из России с "Газпромом", при разных формулах расчета цен разница составляет 1,1 миллиарда евро в год, заявил президент Александр Вучич. "Газпром" четвертый день подряд бронирует мощность "Ямала - Европы"

Глава сербского государства в пятницу вечером проводит обращение к гражданам.

"Мы идем к разговору с "Газпромом" о закупке газа, потому что мы на 100% зависим от русского газа, так будет еще минимум два года, вероятно и дольше. Мы всегда готовы к диверсификации, но должны смотреть реально", — заявил Вучич.

"Если получим 100% нефтяную формулу расчета цены, что нереально и ни у кого такого нет… это было бы 320-325 долларов за тысячу кубически метров, если 80% нефтяной формулы и 20% биржевой цены – 417 долларов за тысячу кубометров, а при 30% биржевой цены в расчете было бы 482 доллара за тысячу кубометров, и это все весьма пристойные цены для нас", — заявил сербский лидер и отметил, что граждане и организации потребляют больше, чем рассчитывалось.

Вучич подчеркнул, что при различных формулах расчета цен на газ разница для Сербии "составляет целых 1,1 миллиарда евро в год!".

Нынешний договор Србиягаза с "Газпромом" на поставки 6 миллионов кубометров газа в сутки из России в Сербию по 270 долларов за тысячу кубометров истекает 31 мая. Власти Сербии сообщали, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет.

Бензин и дизель подешевеют в Сербии после разговора руководства страны с Нефтяной индустрией Сербии (НИС, 65,15% принадлежит "Газпром нефть"), заявил президент Александр Вучич.

Глава сербского государства в пятницу вечером выступает с обращением к гражданам.

"Премьер Венгрии Виктор Орбан санкции на российскую нефть назвал сбрасыванием атомной бомбы. У нас есть определенные объемы нефти, около 800 тысяч тонн в год, которые принадлежат НИС, ее владельцу "Газпром нефти". Поэтому я потребовал от представителей российской компании снизить цены нефти и нефтепродуктов, они ранее рассчитывали и отталкивались от цены на международном рынке. Попросил их учитывать, что 20 % нефти, которую используют, из Сербии, и честно, чтобы цена топлива была ниже", — заявил Вучич.

"Нигде цена не может быть выше 197-205 динаров (1,66 — 1,73 евро) за литр. Это будут новые цены с 20.00 (21.00 мск) сегодня вечером", — уточнил сербский лидер.