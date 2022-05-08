МОСКВА, 8 мая — ПРАЙМ. По мнению журналиста американского издания Forbes, Европе хочется пожелать скорейшего отказа от российских углеводородов. Однако здесь появляется другая проблема: ЕС без них она долго не выживет, а хваленые возобновляемые источники энергии очень дороги и ставят Запад в зависимость от… Китая. Британцы назвали позором заявление Джонсона о выплатах Украине

"Зеленая энергетика" не панацея. По мнению автора, она только может привести к новому витку экономических войн в мире.

Россия прекратила поставки природного газа в Польшу и Болгарию из-за отказа платить за сырье в рублях. "По сообщениям агентства Forbes, итальянская нефтегазовая компания Eni открывает счет в рублях. Как и германская Uniper. Все это происходит потому, что США и их союзники заморозили долларовые и евровые счета российского Центрального банка за границей на сумму более 250 миллиардов долларов. Российскому правительству сейчас трудно обменивать валюту. Так что, если европейцам нужен российский природный газ, то им придется самим обменять их валюту на рубли и отправлять эти рубли русским", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Из-за зависимости Германии от газа из РФ инфляция на цены производителей в стране находится на самом высоком уровне с 1949 года. Однако, пишет автор, способность России использовать природный газ в качестве политического оружия, подобно тому, как США используют доллар, ограничена во времени.

Европа намерена удвоить расходы на создание "пост-ископаемой экономики" (альтернативные источники энергии). другой вариант: заключить сделки с другими странами, которые могут обеспечить надежные поставки энергоносителей, в том числе нефть и газ. Конечно, это уже не будет так дешево, как с поставками по российским газопроводам. Например, американский сжиженный природный газ (СПГ) стоит примерно на 30% дороже.

Некоторые специалисты в Европе заявляют, что скорее регион вообще запретит импорт нефти и газа из России, чем будет платить за них в рублях.

Ожидалось, что на этой неделе Еврокомиссия объявит детали шестого раунда санкций против России, а в понедельник Германия заявила, что теперь поддержит эмбарго ЕС на российскую нефть. Однако министр экономики ФРГ Роберт Хабек открыто заявил, что такой шаг принесет стране большие издержки, заявив: "Мы навредим себе, это совершенно ясно".

Российский природный газ обеспечивает около 40% всего потребления этого топлива в ЕС. Если будет введено эмбарго, а осуществить это, как теперь понятно, будет сложно, то такой шаг будет иметь серьезные последствия не только для экономики России, но и для экономики Европы тоже.

Если говорить о производстве "чистой энергии", то ан этом поприще у европейцев есть хорошие АЭС во Франции и неплохие ветряные электрогенераторы в Великобритании, Германии, Дании и Нидерландах.

"Но теперь солнце и ветер оказываются прерогативой… Китая. Вдумайтесь: шесть из 10 крупнейших компаний-производителей ветряных турбин в 2021 году были китайскими", — пишет журналист.

Такая затратная борьба между державами-экспортерами энергоресурсов, в том числе Россией, и позорная зависимость стран Европы от российских поставок приведут к новым реалиям и конфликтам национальных интересов. Сюда войдут и проблемы доступа к новым источникам жизненно важных материалов, связанных с энергетикой, многие из которых тоже являются ископаемыми (например, литий).

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