МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме. Цены на газ в Европе снижаются в начале торгов в понедельник

Отмечается, что подтвержденные заявки европейских потребителей на 9 мая составляют 98,9 миллиона кубометров.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.

В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".

Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.