МОСКВА, 9 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме.
Отмечается, что подтвержденные заявки европейских потребителей на 9 мая составляют 98,9 миллиона кубометров.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на текущий год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки. Снижение объёмов транзита не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
При этом с конца февраля украинский транзит российского газа, подогреваемый политическими рисками и холодной погодой, держался на близком к этому объёму уровне. Незначительно он снижался лишь пару дней в середине марта.
В апреле, одновременно с потеплением в Европе, транзит вновь уменьшился. Это, однако, не говорит о нарушении транзитного контракта, в котором заложен принцип "качай или плати".
Заявки держатся на уровне выше 90 миллионов кубометров с воскресенья, на этой неделе по сравнению с прошлой выше примерно на 40%.
https://1prime.ru/energy/20220509/836851196.html
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