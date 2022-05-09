АФИНЫ, 9 мая — ПРАЙМ. Кипр, Греция, Израиль и США договорились активнее сотрудничать в энергетике, говорится в совместном заявлении министров иностранных дел по итогам прошедшей в понедельник телеконференции в формате 3+1. В МЭА обеспокоены политикой США в нефтяной сфере

Министры иностранных дел провели телеконференцию, чтобы подтвердить свою общую приверженность содействию миру, стабильности и процветанию в Восточном Средиземноморье, говорится в документе, распространенном службой информации греческого МИДа.

"В критический момент для Европы, Соединенных Штатов и всего мира министры подтвердили свою приверженность схеме 3+1 и решили активизировать свое сотрудничество в области энергетики, экономики, борьбы с изменением климата, готовности на случай чрезвычайных ситуаций и борьбы с терроризмом, способствуя устойчивости, энергетической безопасности в регионе", — говорится в документе.

Министры поддерживают дополнительные инициативы, такие как министерская встреча в пустыне Негев, которые способствуют сотрудничеству в регионе. Также министры осудили недавние террористические нападения на израильтян, в том числе теракт 5 мая в Эльаде.

"Министры решили составить дорожную карту с конкретными целями на следующий год и подготовить почву для следующей встречи до конца 2022 года", — говорится в заявлении.

Механизм сотрудничества в вопросах энергетики по модели 3+1 (Кипр, Греция, Израиль и США) был создан в марте 2019 года с участием лидеров Израиля, Греции и Кипра, а также госсекретаря США.