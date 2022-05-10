МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Введение санкций в отношении всей продукции каждого НПЗ, перерабатывающего российскую нефть, было бы экономическим суицидом, пишет в статье для агентства Bloomberg обозреватель Джулиан Ли. Европу призывают подготовиться к лавине банкротств

По его словам, такое решение крайне нежелательно, поскольку на глобальном рынке предложение, особенно дизельного топлива, уже ограничено.

"Европейский союз работает над запретом на импорт нефти из России, а также на более широкие сегменты внешней торговли страны посредством санкций в отношении страхования судоходства. Но ему необходимо понять, что сокращение экспорта нефти из России до нуля недостижимо и нежелательно", — подчеркнул журналист.

В этих условиях, отмечает он, Венгрия, Словакия и Хорватия уже угрожают единству блока из-за предложения отсрочить отказ от импорта российской нефти в течение следующих шести месяцев, а закупок нефтепродуктов — до конца года. Их НПЗ построены специально для переработки конкретной смеси сырой нефти, перекачиваемой из России.

Предоставление им отсрочек не приведет к отмене санкций, но даст им огромный финансовый импульс, поскольку они продолжают перерабатывать дешевую российскую нефть, в то время как их конкуренты вынуждены искать более дорогие заменители, пишет Ли.

"Конечно, это не повод отказываться от цели прекратить закупки Европой российской нефти. Хотя блок должен продлить крайний срок для этих стран, он также должен потребовать последовательного сокращения объемов российской нефти, которую они перерабатывают в течение этого периода", — считает он.

Для ЕС лучше согласиться с постепенным сокращением этих объемов, чем рисковать всем пакетом санкций, делает вывод журналист и добавляет, что введение санкций в отношении экспорта нефтепродуктов из России сопряжено с другим набором проблем. В частности, по анализу продукции нельзя точно сказать, произведена ли она из российского сырья или из другого, и, если, например, индийский НПЗ произвел топливо из российской нефти, окончательный продукт все же следует считать индийским, а не российским. Альтернативой могут быть полные санкции в отношении всех НПЗ за переработку российской нефти, но это было бы самоубийством, подчеркнул обозреватель.