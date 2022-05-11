МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Глава минпромторга республики Йозеф Сикела в среду заявил, что прекращение транзита по Украине российского газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка" не окажет влияния на ситуацию с газом в Чехии. Россия не получила объяснений по поводу "форс-мажора" с транзитом газа

"Прекращение поставок газа через украинскую ГИС "Сохрановка" не окажет влияния на поставки газа в Чехию. По этому направлению к нам идет лишь небольшая часть поставок. Более 99% газа к нам приходит из Германии", — написал Сикела в соцсети Twitter.

"Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) накануне сообщил о "наступлении форс-мажорных обстоятельств", которые делают невозможными дальнейшую транспортировку газа через станцию "Сохрановка" и компрессорную станцию "Новопсков", которые находятся под контролем российских сил (на территории ЛНР). Отмечалось, что через "Новопсков" проходит почти треть транзита газа из России в Европу (до 32,6 миллиона кубометров в сутки).

В итоге транзит российского газа через украинскую территорию в среду может упасть на 18%, также следует из данных ОГТСУ: заявки на прокачку газа через "Сохрановку" на 11 мая находятся на нуле, тогда как днём ранее они составляли 24 миллиона кубометров.

"Газпром" со своей стороны сообщил, что не получил подтверждения форс-мажора и не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме, а перенос всех транзитных объемов на ГИС "Суджа", как предлагает украинская сторона, технологически невозможен. Официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что "Газпром" полностью выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, поставляет газ для транзита через Украину в соответствии с контрактом и операторским соглашением, а услуги транзита полностью оплачены.

ЗАПАСЫ ГАЗА В ЧЕХИИ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО ГОДА

Запасы газа в Чехии превышают 1,25 миллиарда кубометров, это в два раза больше уровня прошлого года на данный период, написал в Twitter глава минпромторга Йозеф Сикела.

"Поставки газа в Чехию идут бесперебойно, наши газохранилища пополняются темпом более чем в 25 миллионов кубометров в день, что соответствует двухдневному потреблению газа летом. При этом наши запасы превышают 1,25 миллиарда кубометров, что более чем вдвое превышает (на данный период) прошлогодний уровень", — написал Сикела.

Глава минпромторга Чехии в мае говорил журналистам, что его страна не собирается платить рублями за российский газ, а также готова при определенных условиях отказаться от закупок нефти из РФ к концу 2022 года.