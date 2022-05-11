КИШИНЕВ, 11 мая — ПРАЙМ. Молдавия в мае будет закупать у украинской компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну. СМИ: Украина может существенно увеличить поставки топлива из США и Европы

Власти ранее объявили тендер на закупку электроэнергии, однако из шести компаний четыре не подошли по техническим параметрам, а одна сняла свою кандидатуру. В итоге тендер был аннулирован, и кабмин провел двусторонние переговоры с Молдавской гидроэлектростанцией, договорившись о поставках еще на месяц. Параллельно с этим власти вели переговоры с иностранными компаниями, чтобы договориться о закупках дополнительных объемов электроэнергии.

"Госпредприятие Energocom (занимается закупками в сфере энергетики — ред.) подписало контракт о приобретении у компании "Укргидроэнерго" 30% необходимого в мае объема электроэнергии", — написал Спыну в Telegram-канале.

Украинский оператор начнет поставки с 12 мая, стоимость электроэнергии является коммерческой тайной.

ЗАО "Молдавская ГРЭС" функционирует на территории непризнанного Приднестровья, с 2005 года оно входит в состав "Интер РАО" и покрывает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии.