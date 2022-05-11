МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Пресс-служба министерства энергетики Белоруссии в среду сообщила, что Россия и Белоруссия подписали межправсоглашения, которые определяют условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Минска и наценки ОАО "Белтрансгаз" в привязке к российскому рублю. Еврокомиссия хочет признать обход санкций против России преступлением

"Подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования до конца 2022 года цены на российский газ для Беларуси и наценки ОАО "Белтрансгаз" (переименовано в "Газпром трансгаз Беларусь" в 2013 году — ред.) в привязке к российскому рублю", — говорится в сообщении.

11 мая 2022 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики РФ Николая Шульгинова и министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича по вопросам сотрудничества в газовой сфере, отметитили в пресс-службе. В переговорах принял участие посол Белоруссии в России Владимир Семашко.

"По итогам встречи руководители минэнерго Беларуси и России подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", — говорится в сообщении пресс-службы.