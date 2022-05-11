МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Заместитель руководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" ЦСР Сергей Колобанов заявил, что оператор газотранспортной системы Украины боится нести ответственность за поставку газа по маршруту через газоизмерительную станцию (ГИС) "Сохрановка", так как газопровод из России проходит через территорию Луганской народной республики и Харьковской области. Чехия не опасается последствий сокращения транзита газа через Украину

Украина с 11 мая прекратила приём для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил. В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объёмов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

"Экспортный газопровод из России, проходящий через ГИС "Сохрановка", далее идёт через территорию Луганской народной республики и Харьковской области. В связи с этим оператор ГТС Украины боится нести ответственность за поставку газа по этому маршруту", — считает собеседник агентства.

Нельзя также исключать, что украинская компания, зная о технических сложностях "Газпрома" по переводу грузопотоков, хочет извлечь максимальную выгоду из сложившегося положения, ведь условия договора "транспортируй или плати" гарантирует оплату от "Газпрома" при снижении поставок ниже плановых значений, добавил аналитик.

Совокупно экспортных мощностей российской компании хватает с большим избытком для выполнения контрактных обязательств перед европейскими потребителями, при этом выбор другого маршрута может потребовать дополнительных затрат на транзит и бронирование мощностей, заключил он.