ПРАГА, 11 мая — ПРАЙМ. Словакия хочет "как можно скорее" отказаться от российских нефти и газа, заявил премьер-министр страны Эдуард Хегер. В Польше "опасаются" российской нефти

"Это позиция Словакии, но она должна быть технически осуществимой", — подчеркнул он в ходе пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Как рассказал Хегер, сейчас Евросоюз обсуждает варианты переключения на новых поставщиков сырья, при этом страны Центральной Европы находятся в менее выгодном положении, так как у них нет выхода к морю. По словам премьера, Словакия изначально хотела, чтобы её исключили из эмбарго на российскую нефть на 3 года, однако сейчас страна готова сократить этот период.

В то же время министр экономики республики Рихард Сулик настаивает на сохранении трехлетнего переходного периода. "Попытки сократить его я считаю очень большой ошибкой. Украине это не поможет, а нашей экономике нанесет большой урон", — отметил министр.