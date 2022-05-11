МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Президент Аргентины Альберто Фернандес заявил, что Аргентина готова сотрудничать с Германией по сжиженому природному газу и другим видам топлива. Белоруссия подписала соглашения с Россией о формировании цены на газ

"Я уверен, что мы можем многое предложить. Мы можем предложить многое, в чем сейчас нуждается мир. Мы являемся крупным производителем продовольствия и энергетики, у нас второй в мире в мире флот по транспортировке газа. Мы хотим также снабжать мир СПГ, здесь у нас большие шансы для работы с Германией. У нас есть крупные предприятия по зеленому водороду, есть предприятия, которые работают по "голубому" водороду. Это значит, что у нас есть много возможностей для работы с другими странами", — заявил он на пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.