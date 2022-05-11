МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Государственный дистрибьютор топлива, компания Čepro, готова построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице (на северо-западе республики), заявил член правления фирмы Франтишек Тодт в среду на конференции об энергетической безопасности, которая проходила в стенах парламента страны. Эксперты высказали свое мнение о нарушении транзита газа в Европу

"Компания Čepro готова в короткие сроки построить терминал сжиженного природного газа (СПГ) в районе Литомержице. СПГ можно было бы доставлять сюда из стран Балтии по железной дороге, а в будущем, возможно, и по морю, если будет решена проблема судоходства в нижнем течении реки Эльба. Наша компания уже располагает складами в этом районе", — сказал Тодт, которого цитирует Чешское радио.

Ранее, в начале мая, премьер Петр Фиала после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил о том, что Чехия обсудит с Германией возможности совместного использования терминалов сжиженного природного газа, которые правительство Германии хочет построить для снижения энергетической зависимости от России.