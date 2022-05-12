МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Решение финской Fortum о выходе из числа основных акционеров российских компаний не повлияет на работу электростанций в РФ, сообщил министр энергетики Николай Шульгинов. Финский Fortum уходит с российского рынка

"Выход Fortum из основных акционеров компаний, расположенных в российской юрисдикции — самостоятельное решение акционеров. Изменения в структуре акционеров Fortum не повлияют на работу электростанций на территории Российской Федерации", — приводятся слова министра в сообщении ведомства в Telegram.

Шульгинов также отметил, что требования российского законодательства по обеспечению бесперебойного энерго- и теплоснабжения потребителей в регионах присутствия компании будут и дальше реализованы в полном объеме.

Финский энергетический концерн Fortum ранее в четверг сообщил, что принял решение об уходе с российского рынка, в ближайшее время возобновит процесс продажи российской дочерней компании Uniper — "Юнипро".