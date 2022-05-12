МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Агентство Блумберг со ссылкой на данные трекера сообщает, что Европа, которая стремится уменьшить свою зависимость от нефти из России, получила партию данного сырья из стратегического резерва Америки и ожидает получить еще в два раза больше. В Евросоюзе не исключили введения санкций на российский газ

Два танкера, загруженные две недели назад в Луизиане и Техасе нефтью из стратегического резерва Америки, направляются в Италию и Нидерланды, добавило агентство.

"Согласно данным отслеживания, до двух грузов еще одна партия нефти SPR покинула Техас и была доставлена ​​в Нидерланды примерно 26 апреля", — говорится в сообщении.

Аналитик Kpler Мэтт Смит (Matt Smith), чьи слова приводит агентство, отметил, что в апреле в Европу было отправлено около 1,6 миллиона баррелей нефти из стратегического резерва. "Это самое большое количество нефти из стратегического резерва, которое было отправлено на континент, согласно историческим ежемесячным данным", — отметил аналитик.

В конце марта президент США Джо Байден сообщил, что США будут ежедневно высвобождать из стратегических резервов 1 миллион баррелей в течение шести месяцев, чтобы сдержать рост цен на бензин в стране. Таким образом из стратегических резервов будет выделено более 180 миллионов баррелей, что является крупнейшим высвобождением нефти из стратегических резервов за всю историю.