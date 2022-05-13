МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. По данным "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ), заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему в пятницу держится вблизи 60 миллионов кубометров, что близко к показателю днем ранее. Канцлер Австрии угрожает "забрать" у "Газпрома" газовое хранилище

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Таким образом, для поставки энергоресурса в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

В итоге транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился, тогда как с начала месяца он держался на уровне выше 90 миллионов кубов в сутки. Согласно данным ОГТСУ, заявка на прокачку через ГИС "Суджа" на 13 мая составляет 60,8 миллиона кубов, а днем ранее — была 63,8 миллиона кубов, увеличившись с утреннего значения в 53,2 миллиона кубометров.

Соответственно, заявка через ГИС "Сохрановка" остается на нуле. В четверг оператор отклонил заявку "Газпрома" на прокачку через эту станцию, сообщала российская компания.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) в 2021 году составляет в 109,6 миллиона кубометров, 77 миллионов из которых приходятся на "Суджу", а 32,6 миллиона — на "Сохрановку". "Газпром" может поставлять и меньше газа, но обязан полностью оплачивать гарантированный объем согласно заложенному в контракте принципу "качай или плати". Однако и Украина со своей стороны обязана предоставить российской компании эти мощности под прокачку.

ГАЗПРОМ ПОДАЕТ ГАЗ ЧЕРЕЗ УКРАИНУ В ПОДТВЕРЖДЕННОМ ЕЮ ОБЪЕМЕ, НА ГИС СУДЖА — 61,97 МЛН КУБОВ НА 13 МАЯ, НА ГИС СОХРАНОВКА ЗАЯВКА ОТКЛОНЕНА — КОМПАНИЯ

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