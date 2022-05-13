МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Временный поверенный в делах Афганистана в Москве Джамал Насир Гарвал заявил, что хочет закупать газ и нефть и готова подписать конкретные соглашения. Нефть дорожает из-за возможного падения предложения

По его словам, стороны уже ведут переговоры в сфере бизнеса и финансов. "Мы настроены и очень хотим развивать экономическое сотрудничество с Россией", — рассказал Гарвал РИА Новости и добавил, что больше всего Кабул заинтересован в закупках топлива. "Это то, в чем нуждается наша страна в первую очередь", — отметил он.

Временный поверенный рассказал, что угроз безопасности, которые раньше мешали реализации проекта TAPI (ТАПИ), и Афганистан надеется на продолжение сотрудничества с РФ по этому проекту. При этом, по его словам, Кабул пока не намерен переходить в торговле с Москвой на расчеты в национальной валюте, не рассматривает и бартерные схемы в торговле.

Гарвал также отметил, что Афганистан пока не планирует запрашивать у Москвы кредиты или брать в долг у других стран, делает упор на инвестиции, в том числе из России.

"Нет, об этом пока речи нет. Если говорить в целом о политике нового правительства в этой сфере, то мы не настроены запрашивать кредиты, не будем брать у кого-то в долг", — заявил глава афганской дипмиссии. — "Мы хотим развивать инвестиции в страну, чтобы здесь работали компании, в том числе из России. Раньше российские компании реализовывали в стране более 140 объектов, мы хотим, чтобы эта работа была продолжена".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.