МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, принятие Европейским союзом нового пакета антироссийских санкций без запрета на импорт нефти будет говорит о "расколе" сообщества из-за позиции Венгрии. Politico: ЕС может разделить пакет санкций ради эмбарго на нефть России

Как заявил министр агентству Франс Пресс, без эмбарго на нефть, президент России Владимир Путин сможет отпраздновать, так как это будет первый случай, когда единство Европейского союза будет расколото из-за позиции одной страны. За позицией Венгрии, отмечает Кулеба, "больше политики, чем экономических аргументов".

Ряд западных стран ввел несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. Шестой пакет предусматривает введение нефтяного эмбарго, однако некоторые государства, в частности, Венгрия, блокируют его принятие.

Политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике, заявлял президент России Владимир Путин. По словам главы государства, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Текущие события подводят черту под глобальным доминированием западных держав и в политике, и в экономике.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский ранее отмечал , что отказ от российских энергоресурсов повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, поскольку Европа крайне зависима от газа и нефти из России. Альтернативные источники в лучшем случае заменят только 80% энергоресурсов.

По мнению экспертов, что вызванный антироссийскими санкциями текущий рост цен на газ и нефть не является предельным.