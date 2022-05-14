МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Информационное агентство БТА сообщило, что комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, одобрив ее повышение на 13,73%. ЕК допускает ограничения цен на газ из России при прекращении поставок

По мнению регулятора, главной причиной такого роста является остановка поставок из России.

"Газпром" остановил поставки "голубого топлива" в отношении Болгарии и Польши 27 апреля из-за отказа перейти на схему оплаты в рублях.

Согласно этой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".