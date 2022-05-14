МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Информационное агентство БТА сообщило, что комиссия по регулированию энергетических и водных ресурсов Болгарии установила цену на природный газ на май, одобрив ее повышение на 13,73%.
По мнению регулятора, главной причиной такого роста является остановка поставок из России.
"Газпром" остановил поставки "голубого топлива" в отношении Болгарии и Польши 27 апреля из-за отказа перейти на схему оплаты в рублях.
Согласно этой схеме, Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку "голубого топлива", банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего зачислять рубли на счет покупателя газа и уже с него рассчитываться с поставщиком газа — "Газпромом".
https://1prime.ru/energy/20220514/836893043.html
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