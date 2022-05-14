МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Страны G7 планируют помогать Западным Балканам в снижении зависимости от углеводородного сырья из России. В СМИ сообщили о готовности Евросоюза разрешить регулирование цен на газ

"Мы должны продолжать помогать Западным Балканам снижать зависимость от российского углеводородного сырья и их уязвимость к экономическому принуждению", — говорится в заявлении.