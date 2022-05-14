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https://1prime.ru/energy/20220514/836893828.html
G7 собирается помогать Балканам снижать зависимость от углеводорода
Энергетика
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Страны G7 планируют помогать Западным Балканам в снижении зависимости от углеводородного сырья из России. "Мы должны продолжать помогать Западным Балканам снижать зависимость от... ПРАЙМ, 14.05.2022
энергетика, альтернативная энергетика, экономика, новости, россия, g7, углеводороды, балканы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Страны G7 планируют помогать Западным Балканам в снижении зависимости от углеводородного сырья из России.
"Мы должны продолжать помогать Западным Балканам снижать зависимость от российского углеводородного сырья и их уязвимость к экономическому принуждению", — говорится в заявлении.