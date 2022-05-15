МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Крупнейшая в мире компания по добыче нефти саудовская Saudi Aramco по итогам первого квартала увеличила чистую прибыль на 82% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до рекордных 39,5 миллиарда долларов, говорится в ее сообщении. Иран раскрыл планы по добыче нефти в случае заключения СВПД

"Aramco достигла рекордной квартальной чистой прибыли в размере 39,5 миллиарда долларов, которая увеличилась на 82% по сравнению с первым кварталом 2021 года", — сообщает компания.

Основными факторами, повлиявшими на показатель, стали рост цен на нефть и объемов продаж, а также улучшение маржи в секторе переработки, объясняет Aramco.

Свободный денежный поток Aramco в отчетном периоде вырос на 68%, составив 30,6 миллиарда долларов. Капзатраты в первом квартале оцениваются в объеме 7,6 миллиарда долларов.

Также компания объявила о дивидендных выплатах за первый квартал размером 18,8 миллиарда долларов, которые будут выплачены во втором квартале. Помимо этого, внеочередное собрание акционеров Aramco 12 мая одобрило рекомендацию совета директоров капитализировать 4 миллиарда долларов нераспределенной прибыли, направив их на выплату бонусных акций акционерам по принципу 1 бонусная акция на каждые 10 обыкновенных, имеющихся в их распоряжении. "Отыграются на бензине". США не дают другим нарастить добычу нефти

"На фоне повышенной волатильности на мировых рынках мы сосредоточены на удовлетворении мирового спроса на надежную, доступную и все более устойчивую энергию", — отметил глава компании Амин Нассер, слова которого приведены в релизе. Он также добавил, что, понимая важность энергетической безопасности в мире, компания инвестирует в расширение производственных мощностей по добыче нефти и газа, чтобы иметь возможность удовлетворить будущий спрос.

ДОБЫЧА УГЛЕВОДОРОДОВ

Добыча углеводородов Saudi Aramco по итогам первого квартала выросла на 13%, составив 13 миллионов баррелей нефтяного эквивалента (н.э.) в сутки, следует из материалов компании.

"Aramco продемонстрировала надежность работы своего сектора upstream (разведка и добыча — ред.), достигнув общей добычи углеводородов в объеме 13 миллионов баррелей в сутки н.э. в сутки в первом квартале 2022 года", — сообщила Aramco в воскресенье.

Аналогичный показатель в 2021 году составил 11,5 миллиона баррелей н.э. в сутки, в том числе нефти — 8,6 миллиона баррелей в сутки.