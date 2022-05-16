МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме на газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" — 46,8 миллиона кубометров на 16 мая, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена. "Газпром" назвал объем транзита газа через Украину в воскресенье

Куприянов подчеркнул, что подача осуществляется в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 46,8 миллиона кубометров на 16 мая. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявлял, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.