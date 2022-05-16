МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил об обострении дефицита необходимого аграриям дизельного топлива в стране. Лавров: у России достаточно покупателей топлива помимо Запада

"В конце апреля – начале мая ситуация (с дизтопливом на Украине) ухудшилась… Сейчас она более острая, чем несколько недель назад", — заявил Сольский в эфире "Украина 24".

По его словам, "рынок был не готов к тому, чтобы везти дизель из Польши или Румынии в таком объеме" после прекращения поставок из России и Белоруссии.

Он уточнил, что "нет нужного количества цистерн, нет мощностей по перевалке и других вещей", что "накладывает свой отпечаток и приводит к дефициту топлива".

Также министр отметил, комментируя жалобы аграриев на нехватку дизеля, что они в начале апреля сами "не спешили с запасом покупать" горючее, когда его было достаточно, а теперь сметают все, что есть в наличии, усугубляя дефицит.

По его словам, украинское правительство рассчитывает решить проблему за ближайшие несколько недель, но только при условии стабильной ситуации на фронте и сохранения топливной инфраструктуры в нынешнем состоянии.

Ранее замглавы украинского минфина Александр Кава заявил, что Евросоюз пока не поставляет Украине достаточных объемов горючего, поэтому заправить частный автомобиль в стране практически невозможно: за бензином нужно стоять в очереди часами, а дизтоплива в большинстве областей просто нет.