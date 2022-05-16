ЛОНДОН, 16 мая — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива в Великобритании установила очередной рекорд, дойдя до 180,29 пенса за литр (около 2,2 доллара), следует из данных британской ассоциации автомобилистов RAC.

При этом стоимость литра неэтилированного бензина сейчас составляет 166,65 пенса (около 2 долларов), что приближено к рекордно высокой цене, зафиксированной в марте.

"Несмотря на то, что канцлер снизил пошлину на 5 пенсов за литр, средняя цена литра дизельного топлива достигла нового рекордного уровня в 180,29 пенса. Мы призываем канцлера снизить НДС до 15%, чтобы облегчить страдания водителей", — говорится в сообщении RAC в Twitter.

Глава британского минфина Риши Сунак в марте объявил, что пошлина на топливо будет снижена на 5 пенсов за литр до марта 2023 года, что является самым большим снижением топливных пошлин в истории. В свою очередь, автомобилисты назвали эту меру "каплей в море". По мнению RAC, временное снижение НДС было бы более прогрессивным способом помочь водителям, поскольку налог применяется в момент продажи топлива.

Стоимость бензина и дизельного топлива в Великобритании бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций в отношении России и стремления отказаться от закупок российской нефти.