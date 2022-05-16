МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Американская нефтегазовая компания Sempra Infrastructure заключила предварительное соглашение с польской PGNiG о продаже ей приблизительно 3 миллионов тонн сжиженного природного газа (СПГ) в год, сообщается в пресс-релизе Sempra Infrastructure. Equinor отложила запуск СПГ-завода Hammerfest

"Sempra Infrastructure, дочерняя компания Sempra, и Polish Oil & Gas Company (PGNiG) сегодня объявили о заключении соглашения… о закупке приблизительно 3 миллионов тонн в год сжиженного природного газа, доставляемого… из портфеля проектов СПГ Sempra Infrastructure в Северной Америке", — говорится в сообщении.

Соглашение предусматривает проведение переговоров о детальных условиях и заключение окончательных договоров купли-продажи СПГ сроком на 20 лет на 2 миллиона тонн в год из второй фазы проекта Cameron LNG (Луизиана) и 1 миллиона тонн из проекта Port Arthur LNG (Техас). Также PGNiG может в 2022 году перераспределить объемы второй фазы Cameron LNG на Port Arthur LNG. Компании планируют продолжить работу над сокращением выбросов парниковых газов на всех этапах производства СПГ.

"Сегодняшнее соглашение подчеркивает наше стремление помочь обеспечить большую энергетическую безопасность Польши и наших глобальных партнеров за счет долгосрочных продаж СПГ", — сказал президент Sempra Infrastructure Дэн Бруйетт, слова которого приводятся в релизе.

В сообщении уточняется, что предварительное соглашение не имеет обязательной силы и развитие проектов Cameron LNG Phase 2 и Port Arthur LNG по-прежнему сопряжено с рядом рисков и неопределенностей.

В апреле Sempra Infrastructure подписала предварительное соглашение с партнерами Cameron LNG о расширении его производственных мощностей за счет разработки проекта Cameron LNG Phase 2. Вторая фаза предполагает строительство четвертой линии мощностью 6,75 миллиона тонн СПГ в год, а также увеличение на 5% мощности уже имеющихся трех линий. Кроме того, компания также разрабатывает проект Port Arthur LNG с производственной мощностью около 13,5 миллиона тонн в год.