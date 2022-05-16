МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Союз германской промышленности (BDI) заявил, что перебои с экспортом российского газа могут вызвать рецессию в Евросоюзе. Киргизия призвала ОДКБ снизить влияние последствий "санкционных войн"

В заявлении ассоциации, приуроченном к весеннему прогнозу Еврокомиссии, говорится: "Восстановление в сфере услуг продолжается, но отрасль страдает от нехватки поставок и дорогого сырья. Экономика Германии очень сильно пострадала от потрясений, особенно от наших восточноевропейских соседей. Европейские институты должны сделать все возможное, чтобы смягчить последствия для домохозяйств и компаний и способствовать переходу к независимому от России энергоснабжению… перебои с экспортом российского газа вызовут рецессию в сообществе".

В весеннем докладе ЕК отмечено ухудшение прогноза роста реального ВВП еврозоны на текущий год до 2,7%. Предыдущая оценка была сделана в зимнем промежуточном экономическом прогнозе ЕК, опубликованном в феврале. Тогда ожидался рост экономики валютного блока на 4%. ЕК также понизила прогноз по росту ВВП еврозоны на 2023 год – до 2,3% с февральской оценки в 2,7%. Инфляция в зоне евро, как ожидается, в 2022 году ускорится до 6,1% с 2,6% в 2021 году, а в 2023 году замедлится до 2,7%.