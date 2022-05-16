МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Заявлении турецких представителей о том, что Турция может стать альтернативным поставщиком газа для ЕС вместо России, является попыткой Анкары манипулировать мнением Евросоюза по вопросу освоения газового месторождения в Восточном Средиземноморье, которое Турция проводит в обход Конвенции ООН по морскому праву, заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский. Турция нашла для Евросоюза альтернативу поставкам российского газа

"Турция делает свои заявления, рассчитывая на то, что ей удастся преодолеть запрет Европы на нелегальное бурение в Средиземном море", — заявил эксперт.

По его словам, турки "лезут" в зону, которая им не принадлежит, а именно, в исключительную экономическую зону Республики Кипр. Он напомнил, что против этого выступил Евросоюз, "дружно осудив Турцию за эти действия". При этом эксперт напомнил, что поскольку Турция не подписывала и не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву, то считает себя свободной от каких-либо обязательств.

При этом ученый убежден, что в случае легализации добычи газа в Восточном Средиземноморье Турции все равно не удастся обеспечить объем поставок сравнимый с российским.

"Считается, что это крупное месторождение. Но смогут ли они перекрыть российскую добычу? Вряд ли. Европе нужно гораздо больше, чтобы заместить российские поставки, нужно порядка 150 миллиарда кубометров. Этой мощности ни у кого нет", — отметил Надеин-Раевский.

Он также подчеркнул, что для Турция в своих действиях всегда исходит из своих национальных интересов.

"Турки всегда делают то, что им выгодно. Других подходов у них нет и не бывает. А последние заявления — это просто политические игры, и больше ничего за этим нет", — резюмировал эксперт.

В понедельник главный советник президента Турции по внешней политике Ибрагим Калын заявил, что газ из Восточного Средиземноморья может стать альтернативой российскому для ЕС, Анкара готова быть частью этого процесса.