МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днём перешли к росту, после некоторого снижения утром, на перспективах увеличения спроса на нее со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов. Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть

По состоянию на 14.02 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,68%, до 115 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 112,53 доллара.

На рынке нефти вновь наблюдается положительная динамика, инвесторы ожидают увеличения спроса со стороны Китая, поскольку Шанхай заявил о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. В частности, оживление транспортного сообщения будет способствовать росту спроса на бензин.

И в последние дни на нефтяном рынке наблюдалось ралли из-за перспективы нехватки предложения в связи с санкциями различных стран по отношению к нефти из РФ. Так, днем ранее стоимость "черного золота" марки Brent уже поднималась выше 115 долларов за баррель — впервые с 28 марта.