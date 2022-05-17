МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днём перешли к росту, после некоторого снижения утром, на перспективах увеличения спроса на нее со стороны Китая, свидетельствуют данные торгов.

Работа нефтяных станков - качалок

Эксперт прокомментировал рост мировых цен на нефть

По состоянию на 14.02 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,68%, до 115 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI — на 0,62%, до 112,53 доллара.

На рынке нефти вновь наблюдается положительная динамика, инвесторы ожидают увеличения спроса со стороны Китая, поскольку Шанхай заявил о намерении снять коронавирусные ограничения с 1 июня. В частности, оживление транспортного сообщения будет способствовать росту спроса на бензин.

И в последние дни на нефтяном рынке наблюдалось ралли из-за перспективы нехватки предложения в связи с санкциями различных стран по отношению к нефти из РФ. Так, днем ранее стоимость "черного золота" марки Brent уже поднималась выше 115 долларов за баррель — впервые с 28 марта.