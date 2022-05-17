Цены на бензин в США достигают рекорда восьмой день подряд
Цена на топливо в США берет историческую высоту восьмой день подряд
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Средняя цена на галлон (3,785 литра) бензина в США достигла очередного рекорда в 4,5 доллара, в Калифорнии галлон продается дороже 6 долларов, свидетельствуют данные американской ассоциации автомобилистов.
Как сообщает ассоциация на своем сайте, средняя цена за галлон бензина выросла в стране до 4,523 доллара, что еще на 4 цента выше, чем было накануне. Новую историческую высоту цена на топливо берет восьмой день подряд. В самом густонаселенном штате Калифорния, где цена на бензин традиционно выше, галлон, по тем же данным, обойдется в 6,021 доллара. На заправках в столичном округе Колумбия, как смог убедиться корреспондент РИА Новости, галлон самого дешевого бензина стоит 5 долларов и выше.
Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.
https://1prime.ru/energy/20220517/836915343.html
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