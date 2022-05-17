МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Средняя цена на галлон (3,785 литра) бензина в США достигла очередного рекорда в 4,5 доллара, в Калифорнии галлон продается дороже 6 долларов, свидетельствуют данные американской ассоциации автомобилистов. Средние цены на бензин в Москве снизились за неделю

Как сообщает ассоциация на своем сайте, средняя цена за галлон бензина выросла в стране до 4,523 доллара, что еще на 4 цента выше, чем было накануне. Новую историческую высоту цена на топливо берет восьмой день подряд. В самом густонаселенном штате Калифорния, где цена на бензин традиционно выше, галлон, по тем же данным, обойдется в 6,021 доллара. На заправках в столичном округе Колумбия, как смог убедиться корреспондент РИА Новости, галлон самого дешевого бензина стоит 5 долларов и выше.

Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.