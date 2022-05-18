МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Ставка правительства Украины на жесткое регулирование цен на топливо провалилась, считает директор энергетических программ украинского центра Разумкова Владимир Омельченко. Украина ожидает небольшого роста транзита российского газа

По его словам, ситуация с горючим в стране не улучшается, несмотря на обещания властей. "Судя по всему, правительство поняло, что этот метод не работает, и решило пойти на ценовую дерегуляцию", — заявил эксперт в эфире телеканала "Украина 24".

По его мнению, тяжелое положение на украинском топливном рынке продлится до окончания военных действий, поскольку в данный момент в стране наблюдаются проблемы с поставками из европейских стран, "разбомблены украинские нефтебазы и завод". Кроме того, власти сейчас не могут эффективно бороться со спекулянтами, продолжающими наживаться на сложившейся кризисной ситуации с топливом, считает эксперт.

Омельченко также заявил, что рекомендованные кабмином цены на бензин в 52-58 гривен за литр (1,76-1,97 доллара) завышены, они примерно на 10 гривен выше, чем установленные ранее административным путем.