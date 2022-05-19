"Росатом" работает над снижением рисков для своих зарубежных проектов
"Росатом" разрабатывает меры по минимизации возможных рисков для своих зарубежных проектов
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МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает меры по минимизации возможных рисков для некоторых своих зарубежных проектов, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.
В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Лихачев рассказал, что мировое ядерное сообщество в нынешних условиях не разрывает связи с "Росатомом". По его словам, предприятие продолжает сотрудничать с МАГАТЭ, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции.
"Продолжаем реализовывать все наши международные проекты, пока они идут по плану", — отметил генеральный директор госкорпорации и выразил надежду на успешное завершение большинства из них.
https://1prime.ru/energy/20220519/836935638.html
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