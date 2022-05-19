МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. "Росатом" разрабатывает меры по минимизации возможных рисков для некоторых своих зарубежных проектов, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев. Новак оценил шансы на запуск "Северного потока-2"

В ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Лихачев рассказал, что мировое ядерное сообщество в нынешних условиях не разрывает связи с "Росатомом". По его словам, предприятие продолжает сотрудничать с МАГАТЭ, участвует в международном проекте термоядерного реактора ИТЭР во Франции.

"Продолжаем реализовывать все наши международные проекты, пока они идут по плану", — отметил генеральный директор госкорпорации и выразил надежду на успешное завершение большинства из них.