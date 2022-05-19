МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Глава Министерства энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что страна прорабатывает альтернативные каналы поставок необходимых запчастей и оборудования для электроэнергетики из дружественных стран. Эксперт рассказал об энергетическом проекте США для изоляции России

Шульгинов на совещании у премьер-министра России Михаила Мишустина отметил, что в результате введения антироссийских санкций ряд иностранных предприятий отказался от работы в стране. Эти события негативно сказались на электроэнергетической отрасли, в том числе в сфере сервисных услуг, а также на наличии комплектующих, запасных частей для оборудования.

В отрасли уже определен перечень зависимого от импорта оборудования, отметил министр. Работа по обеспечению производства и поставки необходимых запасных частей и комплектующих для иностранного оборудования организуется совместно с Минпромторгом и отраслевыми компаниями.

По словам Шульгинова, на отдельном контроле ведомства стоит эксплуатация газовых турбин иностранного производства, по которым есть проблемы с сервисным обслуживанием, а именно газовые турбины суммарным объемом 22 ГВт. В настоящий момент принято решение об экономии ресурса подобных турбин путем снижения времени их работы. Такой механизм может быть введен на срок до двух лет.

Сейчас в России газовые турбины мощностью от 110 МВт и выше серийно не производятся. Это оборудование, основное на ТЭС с парогазовым циклом, пока импортируется. В настоящее время отечественные производители энергетического машиностроения развертывают серийное производство отечественных газовых турбин большей и средней мощности.