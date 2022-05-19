МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Еврозона в случае внезапного прекращения поставок газа из России может столкнуться с рецессией, подобный сценарий приведет к снижению ВВП стран Евросоюза, в частности, у крупнейшего импортера этого сырья из РФ — Германии — вплоть до 4%, считают аналитики Fitch Ratings. Минэкономики ожидает рост контрактных цен на газ на 65%

Согласно пресс-релизу агентства, прекращение поставок газа из России в Европу может повысить риск возникновения серьезного макроэкономического шока.

По подсчету аналитиков, в Евросоюзе и еврозоне около 30% внутреннего потребления газа обеспечивается российскими энергоресурсами, в Германии — 60%. Потеря поставок газа из России приведет к снижению ВВП еврозоны на 2%, а Германии — почти на 4%.

Эксперты Fitch Rating уточнили, что кризис вызовет моментальный отказ от поставок. Европе необходим переходный период для поиска альтернативных источников энергоресурсов. Резкий рост цен на энергоносители при таком сценарии приведет к усилению инфляционного давления и снижению реальных доходов населения в регионе.