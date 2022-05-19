МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. По данным газеты "Коммерсант", "Лукойл" может в конце мая начать поставки топлива на приобретаемые им заправки Shell в России. ФАС одобрила покупку "Лукойлом" российской "дочки" Shell

В четверг ФАС выдала компании разрешение на приобретение 99,99% в компании "Шелл нефть", которая владеет сетью АЗС и заводом смазочных материалов. Из-за антироссийских санкций службе пришлось быстрее согласовывать ходатайство.

"Договор купли-продажи может быть подписан в начале следующей недели", — сообщает газета со ссылкой на одного из своих собеседников.

Сейчас, в условиях снижения спроса на российские нефтепродукты за рубежом, "Лукойл" в результате сделки сможет увеличить реализацию топлива на внутреннем рынке, отмечает издание.