Глава МАГАТЭ выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС
Глава МАГАТЭ Гросси выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС
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ТОКИО, 20 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных.
"Крайне важно обеспечить безопасность ядерных объектов", — приводит слова Гросси агентство Киодо в связи с возможным визитом на указанную АЭС.
В свою очередь Кисида "высоко оценил усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных объектов".
Гросси находится в Токио с визитом в связи с планами Японии начать сброс воды с тритием в океан.
https://1prime.ru/energy/20220520/836939960.html
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