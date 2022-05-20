ТОКИО, 20 мая — ПРАЙМ. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на встрече с премьером Японии Фумио Кисидой выразил желание в ближайшее время посетить Запорожскую АЭС, которая находится под контролем российских военных.

"Крайне важно обеспечить безопасность ядерных объектов", — приводит слова Гросси агентство Киодо в связи с возможным визитом на указанную АЭС.

В свою очередь Кисида "высоко оценил усилия МАГАТЭ по обеспечению безопасности атомных объектов".

Гросси находится в Токио с визитом в связи с планами Японии начать сброс воды с тритием в океан.