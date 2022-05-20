СМИ: Чехия планирует арендовать мощности плавучего терминала с СПГ
Deník N: Чехия ведет переговоры с тремя странами об аренде мощностей плавучего терминала для СПГ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикелу сообщил в пятницу сетевму изданию Deník N, что страна ведет переговоры об аренде части мощностей плавучего терминала для сжиженного природного газа (СПГ) Нидерландами, Германией и Польшей.
По словам Сикелы, в случае успеха Чехии удастся арендовать мощности до начала следующего отопительного сезона. Наиболее далеко продвинулись чешско-голландские переговоры, отметил глава минпромторга. Страны уже начали обсуждать детали возможного будущего контракта.
По данным издания, СПГ будет поступать в Чехию из Катара.
Если Прага сможет договориться о получении 1-2 миллиардов кубометров газа через Нидерланды, это станет большим успехом. Голландские поставки смогут заменить российские примерно на 10-20%. Также газохранилища в Чехии будут заполнены почти на 40% больше обычного. "Таким образом, мы постепенно приближаемся к нашей общей потребности в газе", — подчеркнули в минпромторге страны.
https://1prime.ru/energy/20220520/836944720.html
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