МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикелу сообщил в пятницу сетевму изданию Deník N, что страна ведет переговоры об аренде части мощностей плавучего терминала для сжиженного природного газа (СПГ) Нидерландами, Германией и Польшей. МИД высказался о возможности оплаты Японией СПГ в рублях

По словам Сикелы, в случае успеха Чехии удастся арендовать мощности до начала следующего отопительного сезона. Наиболее далеко продвинулись чешско-голландские переговоры, отметил глава минпромторга. Страны уже начали обсуждать детали возможного будущего контракта.

По данным издания, СПГ будет поступать в Чехию из Катара.

Если Прага сможет договориться о получении 1-2 миллиардов кубометров газа через Нидерланды, это станет большим успехом. Голландские поставки смогут заменить российские примерно на 10-20%. Также газохранилища в Чехии будут заполнены почти на 40% больше обычного. "Таким образом, мы постепенно приближаемся к нашей общей потребности в газе", — подчеркнули в минпромторге страны.