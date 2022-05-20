В Германии оценили значение Катара для энергетической безопасности страны
Шольц: Катар играет центральную роль в обеспечении Германии СПГ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Катар играет центральную роль в государственной стратегии обеспечения газовых поставок морским путем.
"Мы тесно связаны экономически, и не только в вопросе… газового экспорта, но и инвестициями из обеих стран… Мы будем с удовольствием развивать двусторонние отношения, и вопрос энергобезопасности (играет)… центральную роль", — подчеркнул Шольц по итогам переговоров с катарским эмиром.
Политик указал, что Германия "будет развивать инфраструктуру, которая позволит ей импортировать сжиженный природный газ (СПГ) в достаточном количестве на судах.
https://1prime.ru/energy/20220520/836947040.html
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