МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Катар играет центральную роль в государственной стратегии обеспечения газовых поставок морским путем. СМИ: Чехия планирует арендовать мощности плавучего терминала с СПГ

"Мы тесно связаны экономически, и не только в вопросе… газового экспорта, но и инвестициями из обеих стран… Мы будем с удовольствием развивать двусторонние отношения, и вопрос энергобезопасности (играет)… центральную роль", — подчеркнул Шольц по итогам переговоров с катарским эмиром.

Политик указал, что Германия "будет развивать инфраструктуру, которая позволит ей импортировать сжиженный природный газ (СПГ) в достаточном количестве на судах.