МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета.
Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.
"Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", — утверждает Порошенко.
Он призвал к солидарности европейские страны, ряд из которых ранее неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису.
https://1prime.ru/energy/20220520/836947788.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.