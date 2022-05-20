МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Экс-президент Украины Петр Порошенко в статье для издания Politico предложил перекрыть трубопровод "Дружба", транзит по которому позволяет обеспечивать нефтью Европу и является одним из источников доходов украинского бюджета. Финляндия приготовилась к отключению российского газа

Масштабные западные санкции в отношении российских энергоносителей уже привели к значительному росту цен на топливо и многие категории товаров.

"Перекрытие трубопровода "Дружба" стало бы мощным переломным фактором", — утверждает Порошенко.

Он призвал к солидарности европейские страны, ряд из которых ранее неоднократно заявляли, что прекращение поставок российских энергоносителей приведет к экономическому кризису.