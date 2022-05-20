МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии, сообщил журналистам представитель компании. Renault может начать производить электромобили с Nissan и Mitsubishi

"Интер РАО" получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии", — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье.