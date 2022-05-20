Биржа Nord Pool приостановит торговлю российской электроэнергией
Биржа Nord Pool уведомила российскую "Интер РАО" о приостановке торгов электроэнергией
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Российская компания "Интер РАО" получила уведомление биржи Nord Pool о приостановке торгов российской электроэнергией в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии, сообщил журналистам представитель компании.
"Интер РАО" получила уведомления Nord Pool о приостановке торговли дочерними компаниями в связи с риском невозможности оплаты российской электроэнергии", — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении минэнерго Литвы, приостановка торгов вступит в силу в воскресенье.
https://1prime.ru/energy/20220520/836948240.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.