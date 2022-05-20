МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что бензин в стране обновляет исторические ценовые максимумы 11 дней подряд. Экономист раскрыл хитрости США для обуздания цен на бензин

По сообщению Американской автомобильной ассоциации, галлон бензина (3,785 литра) в пятницу стоил 4,593 доллара.

Макконел написал в Twitter: "Поездки на работу, по делам, скромный семейный отпуск на автомобиле обходятся на 88% дороже, чем когда президент Байден присягал на Библии".

Самая высокая цена на бензин отмечена в штате Калифорния — 6,064 доллара за галлон.