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Цена на бензин в США бьет рекорды 11 дней подряд
Энергетика
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Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что бензин в стране обновляет исторические ценовые максимумы 11 дней подряд. По сообщению Американской... ПРАЙМ, 20.05.2022
энергетика, новости, бензин, бензин, рекорд, сша
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что бензин в стране обновляет исторические ценовые максимумы 11 дней подряд.
По сообщению Американской автомобильной ассоциации, галлон бензина (3,785 литра) в пятницу стоил 4,593 доллара.
Макконел написал в Twitter: "Поездки на работу, по делам, скромный семейный отпуск на автомобиле обходятся на 88% дороже, чем когда президент Байден присягал на Библии".
Самая высокая цена на бензин отмечена в штате Калифорния — 6,064 доллара за галлон.