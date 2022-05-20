МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Chevron не комментирует возможные переговоры с властями Венесуэлы, продолжает работу в этой стране в соответствии с действующей лицензией правительства США, заявил представитель компании Рэй Фор. СМИ: Порошенко предложил перекрыть нефтепровод "Дружба"

"Мы продолжаем работать, выполняя условия действующей лицензии, выданной Управлением по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC)", — отметил представитель.

Во вторник администрация США объявила, что министерство финансов США выдало генеральную лицензию, благодаря которой нефтяная компания Chevron может вести переговоры с правительством президента Венесуэлы Николаса Мадуро о будущей деятельности в стране. Данное послабление пока не предполагает вступления в совместные проекты с венесуэльской нефтедобывающей компанией PDVSA.