МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Заявления ЕС о скором отказе от российских энергоресурсов — чистой воды популизм, заявил РИА Новости гендиректор электротехнической компании "Европейская электротехника" Илья Каленков. По его мнению, реализация этого плана невозможна в нынешних технологических реалиях. Эксперт объяснил, как Европа выберет того, кто должен замерзнуть без газа

Каленков отметил, что тренд на увеличение доли возобновляемой энергии в Европе начался достаточно давно, страны Евросоюза уже много лет говорят о необходимости снизить углеродный след и сократить потребление углеводородов.

"На мой взгляд, то, что сейчас озвучивает Евросоюз в своих планах — это чистой воды популизм", — сказал эксперт.

Он пояснил, что у возобновляемых источников энергии есть "слабые места", которые связаны с самими принципом их работы: солнце светит не всегда, ветра тоже стихают. Кроме того, производство ветроэнергетических установок и солнечных батарей тоже наносит вред экологии, поскольку вызывает значительные выбросы углекислого газа. Еще один ряд проблем связан с утилизацией деталей ветрогенераторов.

"Понятно, что сейчас время популизма, что западные страны борются с Россией и ее углеводородами. Но на мой взгляд, этот план неисполним. По крайней мере, в тех технологических реалиях, которые есть сейчас", — резюмировал Каленков.